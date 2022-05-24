電腦技工公屋藏大殺傷力爆炸品原材料　闢室製炸彈　與父母同被捕

警方發現去年至今，有人在社交媒體上發表襲警務人員及司法人員的言論，當中包括希望警察「死清光」、要攻擊警察總部等，更聲稱曾自製炸藥。網絡安全及科技罪案調查科及有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）經深入調查後，昨日（23日）採取行動，在黃大仙東頭邨搗破一個懷疑用作製造爆炸品的「小型化學實驗室」，以及新蒲崗一迷你倉，檢獲包括TATP（三過氧化三丙酮）及HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）等炸藥，拘捕3人。



被捕3人包括2男1女，分別是31歲姓張男子、其60歲父親及63歲姓洪母親，涉嫌「製造爆炸品」及「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪。他們同住東頭邨貴東樓一公屋單位，並在單位內被捕。其中31歲張男報稱任職電腦技工，警方稱看不到疑犯因為工作關係，有需要藏有大量不同種類的化學品，正調查被捕各人在案中的具體角色及刑事成份。

警方展示檢獲的部分證物。(警方圖片)

警方今日下午交代案件，指網絡安全及科技罪案調查科不時留意到網上有人在不同討論區或群組鼓吹暴力，針對司法官員及警員等進行起底行為。自去年7月至今年4月，網罪科發現有激進分子在社交媒體的通訊平台，以司法人員及警務人員為目標，發布一些鼓吹暴力及煽惑他人去恐嚇或騷擾司法人員及警務人員的訊息，當中有人曾自稱使用日常用品，研製炸藥，以及煽惑他人襲擊警察總部。

網罪科經深入調查後，鎖定一名31歲本地男子，並於昨日（23日）下午展開拘捕行動，在黃大仙區一公共屋邨住宅單位內，拘捕該名男子及另外兩名涉案男女。人員在單位其中一個房間內，發現有大批疑用作製造爆炸品的工具及原材料，懷疑現場是一個製造爆炸品的小型化學實驗室，於是隨即要求爆炸品處理課（EOD）人員到場協助，並將案件交由O記作進一步調查。

涉案證物。(警方圖片)

O記在該小型化學實驗室內，發現當中裝置非常多，包括一些量杯、大量電線裝置、電路板，亦有一些計時裝置、一些自製加熱裝置，甚至是一些增強壓力的裝置。警方檢獲約20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛，以及一些類似鏹水及通渠水的化學物。

調查期間，警方發現被捕的31歲男子，在新蒲崗亦租用一個迷你倉，人員進行徹底搜查後，在該迷你倉內檢獲一批約10至15公斤不同種類的化學物，相信有可能作製造炸藥用途，懷疑被捕人準備用這些裝置及化學物製造炸彈，危害公眾安全。EOD聯同政府化驗所人員亦到場協助搜證，當中發現的炸藥包括TATP（三過氧化三丙酮）、HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）。警方稱TATP及HMTD常被世界各地的恐怖份子使用，具極大殺傷力，可致嚴重傷亡。

被問及涉案人士會否將炸彈用於7.1香港回歸紀念當日？Ｏ記警司陳滙能稱，暫時調查顯示未看到涉案人士將會在哪一個特定日子，去使用涉案爆炸品，現階段警方亦需要進行詳細化學分析及驗證，以確定涉案爆炸品是否已經完成還是仍屬製作階段。



網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信則指出，根據調查，案中31歲被捕人涉於今年1月及4月，在一公開群組曾表示希望警察死清光、要攻擊警察總部等；另外亦於去年7月及8月在一群組留言，表示要找一些法官算賬，包括問及某一位指明法官「住喺邊度」、「係唔係住邊度」、「要搵佢算賬」等；疑人更曾在社交通訊平台講過自己研發爆炸品。警方稱案件仍在查中，不排除有更多被捕。

翻查資料，TATP是極為不穩定及敏感的爆炸品，遇熱力及摩擦侯會點燃，其原材料可輕易在市面購得，包括丙酮、含氧水和硫、鹽酸或硝酸，製成後呈白色結晶狀。由於容易製作、容易引爆而且殺傷力強，故此亦被稱為「撒旦之母」、「熵炸藥」。至於HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）炸藥為白色固體，具高爆炸性，對物理衝擊、摩擦及火焰較為敏感，只需明火或電流便可引爆。

本港近年多次檢獲TATP及HMTD炸藥，其中2019年12月，華仁書院驚現兩個土製炸彈，警方指炸彈以兩個筲箕對摺而成，內有合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，當中有大量釘，以保鮮紙包褢，並發現手機，相信是RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈，一旦引爆，威力達50至100米，可釀大量死傷。