好人好事｜青衣釣魚客救起墮海女童　請飲檸檬茶定驚

青衣今日（24日）驚見驚險一幕。傍晚6時許，警方接獲報案，指在青衣長發邨海傍發現一名年約6、7歲的遊蕩女童墮海，及時將她救起，女童幸無受傷。有目擊事件的網民在Facebook發文稱「十萬個急」，追問是否有家長不見了小朋友，形容「應該有自閉，不會說話」，指小童剛剛墮海，釣魚的朋友見狀，「一手捉返上黎，請佢飲嘢留住佢」，並報警求助。他們擔心女童會著涼，亦借出外套。警方接後到場向女童了解，並尋找其父母。母親獲悉事件後趕往接回女兒。

現場消息指，初步懷疑是婆婆帶女童下樓到公園玩耍，其間女童走失及墮海，幸釣魚人士即時救起及帶至安全位置。



救起女童的釣魚人士江小姐憶述，事發時該名女童獨自在長發邨對出海傍游蕩，更攀出圍欄沿石壆而行，後來走至江小姐所處的碼頭位置。江驚見獨行女童，已出言提醒﹕「小心啲呀」，未料到話音剛落，女童便「仆通」一聲墮進海中，幸女童疑諳水性，沒有遇溺，江立即「一手將佢抽起」，救回岸邊。

由於女童未能表達自己，亦似想離開，江遂給了一包檸檬茶定驚，並將女童帶至50米外的長發社區中心，替她換上乾爽衣物並報警。經女警檢查後，證實她沒有受傷，相信事件不涉及刑事成份。及後母親接獲警方通知，趕抵將女童接回。