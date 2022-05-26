騙徒短訊推廣「網上刷單員」　26歲女受騙轉賬保證金失28萬

近日有騙徒透過刊登招聘廣告或短訊推廣，以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，招聘網上刷單員，聲稱可以於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。一名26歲女子於早前接到有關信息後按指示工作順利賺取佣金，女事主嚐到甜頭後應騙徒要求轉賬保證金款項後，騙徒即失去聯絡，女子才覺受騙，痛失28萬，報警求助。警方將案件列「以欺騙手段取得財產」，正追緝騙徒。



警方表示，涉事女子在上月（4月23日）收到招聘信息，騙徒向受害人說明工作內容，聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。報案人遂按指示於平台上購物，並將每次購物的款項轉賬至對方指定帳戶以賺取佣金。在工作初期，為獲取報案人信任，每當完成交易後，騙徒會依從約定，向報案人發放本金連佣金。

其後，騙徒則要求事主提供保證金，以提取全數本金及佣金。報案人不虞有詐，轉賬有關款項，之後便與騙徒失去聯絡，女子懷疑受騙遂報警揭發事件。經初步調查，報案人損失共約28萬元。警方將案件列「以欺騙手段取得財產」，交油尖警區刑事調查隊第三隊人員跟進，暫未有人被捕。

警方指，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，並不會對應徵者年齡、學歷及履歷有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。警方提醒市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線 」18222。

警方網絡安全及科技罪案調查科社交平台「CyberDefender 守網者」亦提醒市民要慎防騙案，發出貼文指「網上招聘炒散，在家落單、刷單、處理訂單、推廣電商平台，完成任務分佣一成，成功招收下線再可分紅。如此荒謬，竟然每天仍有人中招。 」並例舉一堆騙徙自稱進行銷售推廣的平台。