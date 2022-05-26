將軍澳入境處新總部地盤工作台倒塌　48歲燒焊工遭壓斃

位於將軍澳唐賢街近至善街、入境處新總部大樓地盤今日（26日）下午2時許發生工業意外，地盤內一個約2米高的升降機支架平台突然倒塌，一名48歲姓莊男工人被壓住。消防員及工人合力將被困工人救出，他頭、背及腳部受傷昏迷，被送往將軍澳醫院搶救，惟其後證實不治。警方將案件列作工業意外調查。

現場消息指，死者為一名燒焊工人，事發時正負責拆卸涉事工作台，及切割下方的固定支架，惟期間工作台突然倒塌壓中他。入境處處長區嘉宏及建築署署長何永賢下午到醫院了解事件及慰問家屬。



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據了解，莊為家庭經濟支柱，與妻子育有兩名在學子女，其中讀中五的女兒由親友陪同到醫院，另一名兒子身在台灣讀大學，另外莊的年邁父親因早前曾中風，曾需要由他照顧。據悉莊任職燒焊工人多年，於上址地盤工作一年多，惟因近年亦覺地盤工作有危險性，有意待長子畢業後轉行，未料今日發生意外。

區嘉宏何永賢到醫院了解及慰問家屬

入境處處長區嘉宏及建築署署長何永賢下午到醫院了解事件，何永賢表示對事件十分關注，會嚴肅跟進事件，承建商亦會負責，最重要向家人提供包括生活及經濟上所需協助。區嘉宏表示對工人離世感到難過，希望向家人表達慰問，亦會與建築署盡力協助死者家屬。

建築署署長何永賢（左）及入境處處長區嘉宏（右）下午到醫院了解事件。（梁偉權攝）

涉事地盤為興建中入境處新總部大樓地盤，由建築署負責，總承建商為協興工程，計劃原定於2023年竣工並於2024年分階段啟用。翻查資料，工程包括一幢樓高17層設有南、北兩翼的主大樓、一幢樓高16層的保安大樓及一層地庫停車場，總建築面積約為139,327平方米。

工業傷亡權益會表示，今日（5月26日）下午2時許，將軍澳至善街發生嚴重工業意外，一政府地盤內的工作台突然倒塌，壓住一名中年男工。事主被救出時已陷入昏迷，送院搶救後證實不治。現場為入境處總部大樓地盤，據悉事發時事主正操作風煤機進行切割工作，其後涉事工作台整個倒塌。48歲死者姓莊，任燒焊工人，遺下太太及兩名在學子女。工權會指對事故感悲痛，職員已趕赴醫院接觸到家屬，將提供適切支援及協助。

死者女兒由親友陪同到達醫院。（梁偉權攝）

工權會又指，繼4月18日發生於啟德SOGO地盤的女工高處墮斃事故後，短短一個月內再有致命意外於協興建築發展之地盤內發生，勞工處應徹查是次意外，如發現有人違反安全條例，必須檢控。會方亦要求承建商檢討施工程序，正視意外頻生的成因，盡最大努力保障工人性命安全，又指協興建築應向死者家屬交代意外經過，並盡力協助善後。