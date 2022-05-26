$8萬名錶被「彈票黨」騙走　三日後現尖沙咀錶店　失主報警追討

尖沙咀一宗詐騙案，帶出一段名錶被騙走奇遇記。一名男子今日（26日）報警，指尖沙咀一鐘錶店放售的一隻價值約值8萬IWC的名錶，原屬於他所有。他聲稱較早前在網上二手平台放售，但不幸遇上「彈票黨」騙徒，以空頭支票騙走其錶後失蹤。近日他再在二手平台發現其失錶再被放售，該表現被存放在一間鐘錶店內，他報警要求追回。警方將案件暫列詐騙，暫時無人被捕。

男事主姓楊（31歲），今日（26日）下午1時25分報警。他向警員表示，上周在二手平台放售該隻名錶。3日前與買家相約在旺角交收。初時對方聲稱以轉帳付款，其後改為以支票付款。買家取走手錶後，事主其後發現「彈票」，且無法再聯絡到買家，相信自已受騙。

事隔數日事主再在網上二手交易平台，發現懷疑其被騙走的手錶。令事主惱火的是，放售手錶所用的照片，亦是他之前所用的照片。該錶目前存放為尖沙咀一間鐘錶店內。事主表示，到店了解後發現，放售手錶與其錶一樣，錶帶亦是他早前專門訂製的皮帶，錶身編號跟其錶相同。警員接報到場展開調查，並向店員及男事主了解該錶的來源等資料。事主表示，相信鐘錶店在不知情。警方初時將案件列為「要求警方調查案」，其後把案件列作詐騙案，由尖沙咀刑事偵緝人員跟進。