涉開空殼公司製假文件欲呃銀行$95萬　詐騙集團8男被捕

詐騙集團以空殼公司，偽造收入證明及銀行月結單借貸，意圖騙取銀行共95萬元貸款。警方調查後拘捕8人，包括集團主腦及骨幹成員。



觀塘警區重案組第一隊主管邱嘉立交代案情。（陳傲淇攝）

觀塘警區重案組第一隊主管邱嘉立表示，警方於本月初接獲一間銀行報案，指於4月20日至5月4日期間，接獲3宗貸款申請，申請人涉嫌以虛假銀行月結單作為入息證明，以騙取貸款合共約95萬元。警方調查發現，涉案詐騙集團早前開設3間空殼公司，申請人其後聲稱受僱於該公司任職經理，並提供偽造薪金證明及更改銀行月結單，令銀行批出貸款。

警方經深入調查後，前日（24日）作出拘捕行動，於全港多區以「串謀詐騙」拘捕8名男子，年齡介乎21至41歲，當中包括主腦、2名骨幹成員、借貸人及公司董事，並於一個工廈單位檢獲一批虛假文件、公司印章、手提電腦及多部電話及公司註冊文件等。

據了解，涉事空殼公司報稱為從事商貿交易，早於2018年至去年8月成立，3宗貸款申請最大一宗為35萬元，其中一宗30萬的貸款已經批出，幸銀行最後成功截回。被捕人士分別報稱為無業、侍應及外賣員。

邱嘉立表示「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，呼籲市民切勿因一時貪鋌而走險，騙取或協助騙取貸款，銀行業界於審批貸款時小心核實申請人提供的文件，警方會與業界及機構交換情報，就可疑案件主動調查。