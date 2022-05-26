奪命車禍│鴨脷洲六旬鐵騎士自炒亡　遺孀嘆原因未明：佢身體好好

鴨脷洲昨晚（25日）發生交通意外，一名60歲姓陳鐵騎士駕駛電單車沿鴨脷洲橋道行駛時，懷疑失控自炒受傷倒地昏迷，送院搶救後證實不治。其遺孀向《香港01》表示，目前丈夫發生意外的原因仍未明，警方於現場未有發現剎車痕，懷疑會否因隱疾突然病發導致車禍，惟陳妻表示丈夫過去健康一直良好，因此對意外仍茫無頭緒。



事發昨晚7時許，鴨脷洲橋道有途經私家車發現陳倒臥路邊失去知覺，電單車在前方約20米翻側，私家車於是停車遮擋後方車輛並報警。警員於現場調查，初步懷疑電單車於行駛期間撞到左方路壆後失控，現場路旁遺下電單車頭盔、眼鏡及一個裝有運動服的網球拍袋，路面染有血迹。

遺孀陳太向《香港01》表示，丈夫昨晚原定前往鴨脷洲與朋友打羽毛球，未料發生意外，她指丈夫駕駛電單車近20年，平時亦不會駕快車，警員調查後指於現無發現剎車痕，亦沒有撞及其他車輛，懷疑其丈夫或有隱疾而導致車禍。惟陳太表示「佢（丈夫）身體係好好，無睇醫生」，因此仍要待驗屍了解死因。

陳太表示與丈夫育有一對子女，兒子現於英國，女兒則剛大學畢業投身社會，丈夫是家庭經濟支柱。陳太又表示，現時仍未知道丈夫遺產如何處理，或需待死因裁判法庭發出死亡證，因此現時對家庭經濟環境亦感到憂心。