牛頭角兩賊劫59萬電子零件　跟車工被毆傷送院　一男落網同黨在逃

牛頭角發生電子零件劫案，兩名狡賊今（27日）晨埋伏商業中心一樓層，跟車工人把一批價值59萬元三星電子零件送上樓期間，遭人攔途截劫，賊人得手後跳上接應貨車逃去，跟車工受傷送院，警方目前以涉嫌行劫，拘捕了其中一名男子，他事後亦負責駕駛重型貨車逃去，而同時警方正追緝另一男賊歸案，惟涉案贓物目前仍未起回。



早上10時許，一輛客貨車駛進臨樂街19號南豐商業中心停車場，將合共約值千萬元的三星電子零件送往9樓某公司，由於數量巨大，分批送上樓，其間司機及一名跟車在停車場看管剩餘貨物，另一跟車工人則負責把一板貨送上樓。當升降機至8樓期間，兩名男子進入升降機後大叫：「打劫」，隨即對跟車工拳打腳踢，接着將該批貨奪去，推上一部接應貨車絕塵而去。

警方接獲該名53歲姓方男子報案，指與另一名40歲姓趙的男同事，被兩人懷疑以手襲擊，並被劫去一箱價值約59萬元的電子零件及現金約1,200元，其後2名疑凶登上一輛重型貨車後逃去。警方到場在附近兜截，惜無結果，正翻查閉路電視追查行劫過程，而趙男事後受傷，但幸仍清醒，被送往聯合醫院檢查。

經警方初步調查，以涉嫌行劫拘捕一名31歲姓甘男子，而被捕的甘男亦負責事後駕駛重型貨車逃去，案件交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。行動仍在調查中，警方不排除有更多人被捕，目前仍有一名男疑凶在逃，而涉案贓物目前仍未起回。。