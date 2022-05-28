警搗麗晶花園黑幫武器庫拘3男　其中一人涉非禮13歲女童被通緝

警方日前在牛頭角區打擊三合會活動，拘捕三名男子，並在麗晶花園一住宅單位檢獲大批武器。探員亦發現其中一名被捕男子涉嫌早前非法禁錮及非禮一名13歲女童被警方通緝。警方將會落案控告三人一項「藏有攻擊性武器」罪。



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秀茂坪警區反三合會行動組主管朱紹麟督察交代案情指，前日（26日）探員在牛頭角區展開一次反三合會行動，過程中截查2名可疑男子，並在其中一名男子的環保袋中檢獲2把軍刀，二人隨即被制服及拘捕。探員其後發現其中一人早前涉嫌非法禁錮及非禮一名13歲女童被警方通緝。

警方繼續調查，發現九龍灣麗晶花園其中一個單位，被三合會組織用作為武器庫。昨日（27日）探員再展開反三合會行動及進入目標單位搜查，並在一個行李箱檢獲8把開山刀、2把軍刀、2枝伸縮棍、2枝鐵錘及４隻手套。單位男戶主當場被捕。

朱紹麟指，被捕三人均有三合會背景，年齡介乎18至23歲，兩人報稱無業，一人為運輸工人。警方稍後會落案控告三人一項「藏有攻擊性武器」罪，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方指這批武器是用作幫派打鬥的用途，相信行動已經成功制止違犯行為。