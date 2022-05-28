大帽山荃錦公路3車相撞　5人受傷

撰文：凌逸德
出版：更新：

大帽山發生交通意外，今日（28日）傍晚6時許，荃錦公路近朗逸峰3輛私家車相撞，意外中5人受輕傷，多輛救護車到場處理。網上圖片所見，3部私家車車頭均損毀嚴重，其中兩車前輪甩脫。

交通意外
你可能感興趣