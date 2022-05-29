大埔達運道塌樹　交通受阻

撰文：凌逸德
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今（29日）晨10時許，大埔達運道近荔枝山村對開一棵20米高大樹塌下，橫臥往大埔墟方向行車線，消防接報到場，證實沒人受傷，封鎖部分行車線進行清理，受塌樹影響，現場交通一度受阻。

塌樹
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