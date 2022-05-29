「網上刷單員」招聘騙案再增受害人　3日4宗失款逾$152萬

接連有市民墮入「網上刷單員」招聘騙局。警方今日下午（29日）披露，同類案件再增一名受害人。今日下午約3時半，一名24歲女子報案，指早前她在社交平台接獲陌生人發來招聘廣告，聲稱可充當網上刷單員在購物平台購物，以賺取佣金。她將7萬元存入至對方指定的一個帳戶，未料騙徒收款後去如黃鶴。今次已是連續3日警方接獲的至少第4宗同類騙案，警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，正追緝涉案騙徒。



24歲女子姓袁，早前她在社交平台求職群組內，接獲陌生人發出的招聘廣告，聲稱可以透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物，推高商家名氣，從而賺取佣金。女事主按指示將7萬元存入至對方指定的一個帳戶，以作平台購物之用。騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟女事主其後聯絡不上騙徒，方知受騙。至今日下午約3時半，她報警求助。案件現交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

連同今次案件，由上周五至今（27日至29日）3日內，警方已接獲4宗同類案件。今日凌晨，一名32歲姓何女子亦報案，指早前她收到可擔任網上購物平台刷單員的招聘廣告短訊。她多次將合共約97萬元存入對方指定的6個銀行戶口，以作平台購物，惟騙徒只向她發還400元佣金，之後失去聯絡。

另外，兩名37歲及54歲同姓黃男子，先後於上周五及昨日（28日）報案，同樣指他們早前收到招聘訊息，內容聲稱可擔任「網上食評刷單員」，收取佣金。結果兩人相繼墮入騙局，分別損失4.8萬元及44萬元。

警方社交平台「CyberDefender 守網者」，亦發帖文提醒市民慎防騙案。(資料圖片)

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易 18222」。