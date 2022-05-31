巴士座椅藏針拮人案頻現　男乘客乘82號新巴被刺傷

巴士刺針拮傷乘客事件再添一宗。今日（31日）下午4時許，一輛82號路線新巴由北角碼頭開往小西灣藍灣半島途中，駛至英皇道625號對開時，車上一名男乘客突向車長報稱被座椅上一支針刺傷，車長連忙將巴士停下並報警。幸男事主僅輕傷無大礙，事後拒絕送院。警方列作刑事毀壞及普通襲擊案調查，暫未有人被捕。



現場消息稱，被針刺傷的男乘客當時在北角新光戲院對開巴士站上車，他登上巴士上層坐在右邊第二排座位，但甫坐下即感臀部一陣刺痛，查看後赫見座椅上有一支針，於是走往下層知車長報警。警員到場登車了解事件，其間發現涉案刺針一度楔於座椅縫隙之間。案件交東區警區刑事調查隊跟進。

新巴公司發言人表示，事發約下午4時40分，一輛82號線新巴駛至健康村巴士站時，有乘客通知車長，於上層右邊第二排近通道的一張座位上被硬物刺到，車長查看後通知公司及報警。警方到場處理，該名乘客其後自行離開。公司正配合警方調查事件。

9日內最少第3宗同類案件

巴士座位藏針傷乘客案9日內最少發生3宗。除了今次案件，上周三（25日）下午3時許，荃灣站公共運輸交匯處一輛68M九巴上，一名36歲姓戴男乘客於下車後感到背部刺痛，其後在褲子發現一支針，於是通知車長報警。警員接報到場發現一支長約3厘米的縫紉針，案件交由荃灣刑事調查隊跟進。

上周一（23日）香港仔亦發生另一宗巴士刺針案，一名8歲小三男學生與家人乘坐43M路線城巴上學時，在巴士下層第二排被針刺中屁股，母親發現報警。警員接報到場，發現一支長約5厘米的針，救護車將男童送院。案件列作普通襲擊及刑事毀壞，暫未有人被捕。