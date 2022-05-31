深水埗站28歲女子遭非禮　警拘32歲男子

撰文：凌逸德
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今日（31日）下午2時許，警方接報港鐵深水埗站一名28歲女子，懷疑於車廂內被一名男子非禮。警方經初步調查，拘捕一名32歲姓區男子涉嫌非禮，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第一隊跟進。

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