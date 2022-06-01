「彈票黨」扮網購呃$270萬名貴貨物　警拘9人　最年幼僅14歳

再有「彈票黨」於網上購物平台行騙，訛稱購買鑽石、手錶及手袋等名貴貨物，再於交收前先將無效支票存入受害人戶口，製造付款假象並取走貨物，當受害人於發現「彈票」後方知受騙，損失合共超過270萬元。警方拘捕9名集團成員，當中包括4名未成年青少年。包括負責交收、存入無效支票、提供支票戶口等。



港島總區重案組3A隊主管謝靜儀（右）及刑事總部高級督察曾憲釗（左）交代案情。（梁偉權攝）

港島總區重案組3A隊主管謝靜儀表示，警方自今年2月起，接獲港九新界共多16宗網上購物騙案，涉及貨物包括鑽石、手錶及手袋等，每宗金額介乎5萬至60萬，涉及騙款總額超過270萬元。詐騙集團會於網上購物平台接觸放售貴價物品的受害人，假扮為買家表示有意購買，之後相約受害人交收，並於交收前先將無效的支票存入受害人戶口。受害人誤以為成功收款，惟於一兩日後因支票無效，包括空白支票及戶口餘額不足被「彈票」，戶口相關款項被退回。

其中4被捕人年僅14至16歲

港島總區刑事部調查後鎖定多名成員身分，於5月30日至6月1日期間採取行動，包括於上水一間銀行，發現一名15歲集團成員，企圖將無效支票存入支票機，警員隨即上前拘人，並在其身上檢獲13張無效支票。行動於多區共拘捕7男2女涉嫌「串謀詐騙」，年齡介乎14至51歲，其中4人為14至16歲的未成年人士，擔任不同角色包括負責交收、存入無效支票、提供支票戶口等。警方於行動中檢獲4本支票簿、11部手機及一張提款卡，不排除會有更多人被捕。

刑事總部高級督察曾憲釗指，騙徒於交收前10多分鐘，會以Whatsapp短訊聯絡受害人，聲稱「唔得閒，會由親人代替交收」，其後一名集團成員會面對面與受害人交收，另一名成員則會將無效支票存入受害人戶口，製造付款假象。

曾憲釗續指，事主以網上銀行或手機程式查看，發現戶口結餘有增加，但並不代表能成功過數，因為銀行需要要1至2個工作天核對，如支票有效方會存入款項至可用結餘，但如支票有問題就會「彈票」。曾憲釗又指案中4名被捕人為青少年，呼籲市民勿為搵快錢以身試法，家長亦應留意子女有否不明收入。曾又提醒市民不要因搵快錢為不法分子開戶口或操傀儡戶口，有機會干犯洗黑錢及串謀詐騙，一經定罪最高可囚14年。

警方呼籲市民，在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，是否已收到涉及的款項，以及留意轉帳單據的真偽。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線一八二二二查詢。

警方提醒市民，互聯網世界並不是無法可依的虛擬世界，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。