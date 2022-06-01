海關掃蕩旺角小販攤檔　檢約2百萬元冒牌手袋、勞力士手錶

海關近日發現有人在市面販賣懷疑冒牌物品，今日（1日）在商標持有人的協助下，掃蕩多個位於旺角通菜街的固定小販檔，搗破兩個樓上冒牌物品倉庫，檢獲超過2500件懷疑冒牌物品，當中包括手袋、皮具、手錶，估計市值約為200萬元。行動中，海關拘捕兩名女攤檔負責人（分別47歲及51歲），將她們帶返海關總部調查，不排除稍後拘捕更多人。



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版權及商標一般調查隊第二隊高級調查主任石家諺表示，部分手袋質素不馬虎，彷真度高，貨品包裝與正品相似，附有防塵袋、包裝盒，售價約1千元至1千5百元，為正貨1至3成。檢獲的手錶約售3千5百元，為正貨1成，主要以便宜價格作為招徠吸引僱客。

海關指，不法小販將冒牌貨品混入無牌子貨品中，當客人詢問起詳情時，小販再向他們兜售。另外，海關又發現小販租用附近樓上單位，儲放冒牌貨，以減少在舗位的存貨，逃避執法人員偵查。

海關呼籲，消費者應光顧信譽良好的商店。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關 24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。