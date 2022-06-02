網傳警員疑戴百萬元名錶　 警方指帖文失實　屬張冠李戴

警方日前舉辦「警察招募體驗日」記者會， 有網民發帖指其中一位擔任「警募大使」的警員，手上佩戴一隻疑似價值逾百萬元的「Richard Mille」名牌手錶，事件引起網民熱議，有人質疑是否觸犯「官職收入與財富不相稱」。

警方回應指，有關網上帖文為失實謠言。據悉，事件屬誤會，該警員所戴的手錶品牌為 Stunt， 售價約為港幣3000餘元。



有網民發帖指其中一位擔任「警募大使」的警員，手上佩戴一隻疑似價值逾百萬元的名牌手錶。（資料圖片）

網上多個帖文指，「岩岩入職PC（警員）有錢買幾球（百萬元）「Richard Mille」，並附上警方日前舉辦「警察招募體驗日」，該名警員所戴手錶的照片，以及「Richard Mille」名錶的截圖作比對。

帖文引來許多網民留言，網民認為該名警員的收入與官職不相符，質疑他是否休班後有其他「不法渠道」賺錢；亦有網民揶揄該名牌手錶可能是證物或失物；有網民認為該名警募大使可能是某高官或有錢人的兒子，投考警隊單純是為了興趣。

據悉該警員所戴的手錶品牌為 Stunt，官網顯示其售價為515美元（約港幣3000餘元）。

據了解，事件只是一場誤會，該名警員所戴的手錶品牌為 Stunt， 售價約為港幣3000餘元。 由官方網站圖片所見，Stunt與名錶「Richard Mille」的部份款式有幾分相似。警察公共關係科回應《香港01》對事件的查詢，指網上帖文為失實謠言。