西營盤洗衣店石油氣爆炸　男工嚴重燒傷送院

今（4日）下午2時許，西營盤般咸道46號地下一間洗衣店發生氣體爆炸。事發時，店內的乾衣機石油氣缸發生爆炸，傳出「呯」一聲巨聲，一名41歲石油氣男工走避不及，手腳、頸部嚴重燒傷，他清醒由救護車送院救治。至於洗衣店的女店長頭髮及眉毛都有輕微燒焦，她拒絕送院。警方正調查意外原因，案件暫列工業意外處理。



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店長頭髮及眉毛都有輕微燒焦

於店舖工作15年的店長趙女士指，當時她站在男工後方，男工正在換石油氣，忽然發生爆炸及有火花，她立即逃出店外，她的頭髮及眉毛都有輕微燒焦，幸僅是皮外傷。趙指出，當時工人替乾衣機換石油氣，但不知道爆炸原因，她坦言擔心傷者情況。

趙女士指出，涉事的石油氣重約15.5公斤，平時都是如常換氣，今日有人經過上址問她需否換氣？她稱，由於店內的石油氣差不多用完，於是更換兩罐。「我第一罐（石油氣）開唔到，第二又罐開唔到。」

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工人換石油氣時發生爆炸

趙指，她將該兩罐石油氣放到一旁，之後再有另一輛車到場，問她是否需要石油氣，她稱早前已經買入兩罐，但是未能打開。「我初時以為自己唔夠力，點知佢（工人）開極都開唔到。」甚至用工具都未能撬開，她遂致電石油氣公司查詢，對方指會派員到場處理。及後有職員到場處理，遂發生氣體爆炸事故。趙稱，發生氣體爆炸事件後她立即逃出店外，而涉事的工人手部嚴重燒傷。店內有兩部乾衣機運作，每次會準備兩罐石油氣，店內有消防系統，當時有自動灑水系統，事後她已經通知其老闆。

因氣體爆炸，般咸道(來回方向)介乎柏道與高街之間的一段全線一度封閉，及後改為實施單線雙程行車。運輸署提醒駕駛人士考慮改用其他道路，並指上址交通繁忙。至下午4時14分，運輸署指單線雙程行車措施已取消。

機電工程署指引：更換前應檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞

機電工程署網頁刊有關於氣體安全的指引，提醒在更換燃氣乾衣機內石油氣罐時，乾洗衣店負責人應要求石油氣分銷商更換石油氣瓶；如須自行更換，應在更換前，檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞、漏氣或鬆脫的情況，若發現有任何毛病，應立即安排註冊氣體工程承辦商更換或修理。

在更換石油氣瓶前，應熄滅附近所有火種，並關掉燃氣乾衣機及調壓器；在更換石油氣瓶時，應把調壓器穩固接駁，再檢查氣瓶接駁位，確保沒有漏氣的氣味或聲音；店方亦不應存放過多的石油氣瓶作為備用。

署方亦建議，店方必須定期清理乾衣機排氣管內壁，以避免因塵埃積聚而阻礙排氣及引起火警。