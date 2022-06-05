西貢橫洲六旬漢「綑邊遊」疑墮崖昏迷　直升機送院不治

今日（5日）下午3時許，一名姓劉（62歲）男子與5男3女友人，於西貢橫洲橫洲角洞進行「綑邊遊」，其後同行友人發現劉在對開約10米海面飄浮，懷疑他從懸崖墮海。救援人員趕往救援，未幾於上址岸邊尋獲男事主，惟他已陷昏迷。政府飛行服務隊派出直升機前往將男事主救起，並送往東區醫院搶救。男事主送院時，需由飛行醫生替其進行心外壓搶救，惜最終證實不治。



翻查資料，橫洲是甕缸群島面積最小的島嶼，位於火頭墳洲東面及火石洲東北面，全島最高位置為海拔80米。橫洲海蝕地貌豐富，其中橫洲角洞被稱為「東海四大名洞」之一。

攀山專家鍾建民指，「綑邊遊」的行山人士會於山邊沿海岸線行走，亦會跳進海中遊到對岸再繼續攀行。他指前往橫洲需要划獨木舟或坐船，他雖不清楚今次事故原因，惟橫洲角洞一帶的岩石較脆及不穩定，加上海水會令岩石變得濕滑，會有一定危險性，而且墮海時可能會撞到礁石而暈倒，友人亦未必能及時發現或施救。

他提醒進行任何活動時皆要三思及量力而為，按天氣、體能、裝備及經驗四個方面，考慮自己是否適合行程，宜與多人陪同下進行，而同行友人亦要有應變能力，懂得留意天氣變化、潮汐漲退，決定是否要提早結束行程。

根據香港地質公園官方網頁指，甕缸群島位於花山南面，能看到橫洲「岩柱壁畫」的景觀。（香港地質公園網頁圖片）

▼2021年9月網傳女子海蝕洞「綑邊遊」直跣洞底濺水花▼



去年9月，網上流傳一段驚險的行山影片，數人於一個海蝕洞進行「綑邊遊」，即沿海岸線而行的活動，需要徒手攀爬滑石壁。其中一名女子手腳並用，貼着石壁徐徐前行，邊行邊低頭尋找下一個落腳位，此時疑滑腳未有站穩，整個人沿石壁向下滑去，期間手腳曾撞向岩石，最終她直跌入海蝕洞底的海水中，致水花四濺，拍片者大叫一聲「有冇事？」。不少網民認為片中人士應量力而行，亦有人又質疑帶隊者有沒有衡量隊員的能力是否足以應付行程。有攀山專家指「綑邊遊」墮崖與雪山救援一樣困難，提醒市民選擇路線及裝備時，要根據體能量力而為。