警針對尖沙嘴酒吧販毒　兩行動檢109萬元毒品拘10人

警方油尖警區反三合會行動組昨日凌晨採取兩項行動，搗破針對向酒吧供應毒品的犯罪集團。警方發現尖沙嘴山林道一無牌樓上酒吧，竟是一個「毒品飯堂」，警方除起出酒精類飲品外，檢獲大批含毒品成份的軟糖和煙油，當中包括1043包、共重57公斤含有四氫大麻酚的軟糖，63克含有四氫大麻酚的煙油、17克大麻花及少量霹靂可卡因。有關毒品市值約74萬元。酒吧內6男2女被捕。



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在山林道無牌酒吧的行動中，警方拘捕一名39歲本地男負責人，涉嫌「販毒」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場內另外5男2女，年齡介乎20至44歲，則涉嫌「販毒」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。該名男負責人現正被扣留調查，而其餘5男2女則獲准保釋，並須於7月上旬向警方報到。

這次行動檢獲的含有四氫大麻酚的軟糖，其包裝和外表與一般的糖果無分別，每包約值700至1,000港元，內含9至10粒軟糖。起出的煙油亦含四氫大麻酚。這些含四氫大麻酚產品其實是大麻副產品。任何人不論管有或食用含有四氫大麻酚的產品均屬違法行為，呼籲市民切勿以身試法。

警方偵破酒店房作毒品倉 拘2男女起35萬毒品

同一場合，警方油尖警區反三合會行動組第二隊主管陳源勳督察介紹另一掃毒行動。警方發現一個犯罪集團，以一酒店房作毒品倉庫，向油尖區的酒吧提供毒品。反三合會探員於昨日（4日）凌晨展開代號「雷霆2022」的反罪惡行動，在彌敦道一酒店的房間內起出230克懷疑霹靂可卡因、22克冰毒及少量大麻，一批毒品包裝及吸食工具。起出的毒品約值35萬元。

房間內一名58歲本地男子及一名28歲本地女子，涉嫌「販毒」及「管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具」被捕。被捕男女現正被扣留調查。行動仍在繼續，不排除還有人被捕。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。