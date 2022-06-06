平治旺角剷安全島逆線切雙白線　司機涉「危駕」被捕

較早前（4月18日）網上流傳一段車cam短片，顯示一輛黑色平治私家車在旺角廣華街與登打士街交界，駛上一個行人過路的安全島後，再逆線行車並在一輛紅色的士前切雙白線，幸事件未釀成傷亡。警方今（6日）早指，留意到案件後交由跟進西九龍總區交通部交通調查組，經調查後，警方已就一項「危險駕駛」罪名向涉事司機提出檢控。



警方今（6日）早10時許在社交媒體上表示高度關注事件，貼文指「經調查後，警方已就一項「危險駕駛」罪名向涉事司機提出檢控。警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。」

4月18日，該段車cam短片開始在網上流傳，片長25秒，片中一輛黑色平治駛上廣華街與登打士街交界一個安全島上，剛巧一名女途人過路行上安全島，她見狀為之側目，並被迫靠近安全島鐵欄，但平治未有停下，繼續駛過安全島，其間與女途人擦身而過，險象環生。

之後平治越過安全島駛入登打士街，一度逆線行車，並切雙白線在一輛的士前爬頭，駛進登打士街向彌敦道方向的行車線上。當時登打士街前方燈位亮起紅燈，現場多輛車輛排隊等候轉燈，平治亦只得停下，影片結束。

網民留言大罵平治司機，直斥：「黐線㗎! 為咗自己方便，罔顧其他人安全」、「駕駛者的行為愈來愈荒謬」、「屬危險駕駛， 可以停牌」、「視法規如無物，期待嚴懲！」

警方指，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。