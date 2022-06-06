半山港景別墅兩單位遭連環爆竊　損失名錶珠寶

撰文：凌逸德
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今（6日）晨10時47分，半山馬己仙峽道11號港景別墅兩個單位遭連環爆竊。警方接報到場調查，現場消息指，案件中受害人合共損失一批總值約100萬美元的名錶及珠寶，惟實際損失仍有待進一步點算。

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