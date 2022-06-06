青衣行山老翁失蹤3日搜索無果　警籲市民提供消息

一名老翁於前日（4日）下午5時許，在青衣青華苑後山疑行山時受傷，其孫女從電話得知後報案求助，惟之後失去聯絡。警方及消防接報後一度出動過百人搜索，其間政府飛行服務隊派出直升機協助，惜至今未有發現。警方今日（6日）呼籲市民提供該名失蹤老翁的消息。



警方稱，涉事的87歲男子胡添暢，前日上午在青芊街最後露面後失蹤，其家人於同日向警方報案。胡翁身高約1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及光頭。他最後露面時戴米白色鴨舌帽和身穿長袖深藍色外套、灰色長褲及黑白色波鞋。

市民如有胡翁的消息或曾見過他，可致電3661 1173或9473 9506，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk聯絡新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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前晚警方接獲胡翁的孫女報案，指胡翁於青衣青華苑後山行山時受傷，遂替他報警求助。未幾，警方再接獲行山客報案稱，在青衣南部山峰「三支香」位置，聽到有人呼叫救命。過百名機動部隊及軍裝警上山搜索，另外政府飛行服務隊亦派出直升機於上空低飛盤旋，開啟射燈搜索超過兩小時，惟至深夜仍未尋獲老翁。

昨日（5日）早上警方及消防再度上山搜索，其間政府飛行服務隊派出直升機協助搜索，惜沒有發現。