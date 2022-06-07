儲水式熱水爐爆炸｜專家指壽命上限10年　察覺兩大先兆避免意外

黃大仙上邨今午（7日）發生儲水式電熱水爐爆炸意外，造成屋內一名79歲老翁後背燒傷，引起大眾關注其安全性。有專家建議，用家可留意家中熱水爐壽命，一般上限為10年，若超出使用年期應進行更換，並要留意兩大不尋常先兆，以避免熱水爐內膽過熱、壓力過大而爆炸。



港九電器工程電業器材職工會副理事長周永貽指，所有輸入香港的電器均受規管，儲水式電熱水爐有多重保護裝置，恒溫器、水壓器、過熱斷路器以及減卸閥，以避免出現過熱、壓力過大等問題。市面上的熱水爐，一般當壓力達至1千帕斯、溫度到達 90度，就會啟動有關保護裝置。

周永貽分析意外成因指，很大機會為恒溫器感應溫度的銅片，因使用壽命太長而損耗，未能發揮正常功用，阻止水溫繼續加熱，最終內膽過熱，有機會產生爆炸。由於本港家居環境狹窄，熱水爐有機會儲放在不當位置，若安裝在有水氣的地方，隔溫物料有機會染濕，使內部運作短路，保護裝置失效。

他又建議，應安裝儲水式電熱水爐在屏障物後面、例如有櫃子的地方，一旦發生意外，亦能減少受傷風險。一般熱水爐壽命約10年，若超出年期，部分機件會老化，應進行更換。 他又指，故障前大多會出現先兆，例如「啲水煲極都唔熱」，又或者熱水爐在使用後經常「跳掣」，當用家察覺到以上情況，應盡快找註冊水喉匠及註冊電業工程人員檢查。

▼熱水爐爆炸事件簿▼



熱水爐爆炸事故時有發生，2018年9月，紅磡分區警署一部設於11樓男洗手間內的儲水式電熱水爐發生爆炸，爆炸威力極為驚人，廁所毀於一旦，瓦礫堆疊、磚牆倒塌、喉管爆裂，窗框、抽氣扇等被炸飛至數十米外的行人路，幸無人受傷。

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2016年10月，元朗大井圍一間村屋一部儲水式電熱水爐突然發生爆炸，產生強大氣流，震毀浴室木門及窗框，廚房及客廳的玻璃門同被震碎，幸亦沒有人受傷。

2010年2月，觀塘瑞寧樓一個單位內，一部出廠17年的的電熱水爐疑恆溫器失靈，但戶主忘記關電掣，結果在開爐6小時後發生爆炸，單位三幅牆倒塌，全屋家具盡毀。意外中戶主嘴部被碎片擊傷。