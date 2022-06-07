啟德嘉峯匯活春宮｜男女露台不雅行為惹爭議　警拘一女涉有違公德

網上近日流傳啟德一個屋苑大廈的單位露台有一對男女上演「活春宮」的影片，男女全身赤裸，疑正進行不雅行為，遭人拍下影片，引起網民熱議，質疑該對男女在露台性交是否違法。據了解，警方關注事件並主動展開調查，今日（7日）拘捕一名女子。



警方回覆指，近日發現網上流傳一段片段，顯示一名男子及一名女子在牛頭角沐泰街一單位露台進行不雅行為。經初步調查，案件暫列「作出有違公德的行為」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。警方今日（7日）於秀茂坪區拘捕一名36歲女子，懷疑與案有關。該名被捕女子現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



網上流傳影片，指啟德某屋苑有男女在露台性交，影片錄到有途人在議論。（影片截圖）

執業大律師陸偉雄早前回應《香港01》查詢時指，法律上露台明顯是公眾可見地方，而室內的窗台同樣屬「公眾可見」地方，如果在窗台刻意不拉上窗簾、或沒有窗簾等，故意讓人看見性交，都會被視為有意暴露，有機會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，最高可罰款2,000元及監禁6個月。

至於拍攝影片者有無觸犯法例，陸大狀指，如果當事人拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，則被視作「搜證」，或拍攝後交予傳媒揭露事件，拍攝者不會付上法律責任。但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如發到網上，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。