調景嶺公廁23歲女遭色狼勒頸非禮　警拘30歲男侍應

調景嶺一間公廁上月發生非禮案，一名23歲女子深夜於調景嶺公共交通交匯處公廁內，被一名男子以風褸勒頸，幸掙扎呼救並嚇退賊人。警方經調查後今日（8日）於將軍澳拘捕一名30歲男子，他現正被扣查。



將軍澳警區重案組第二隊主管歐陽煒珊講述案情。（林朗天攝）

將軍澳警區重案組第二隊主管歐陽煒珊今晚表示，警方於5月28日凌晨2時許接獲一名23歲女子報案，指自己乘搭通宵巴士下車回家，於將軍澳調景嶺公共運輸交匯處女廁如廁後，打開門時突然被一名男子迎面以風褸笠頭緊箍，女事主掙扎後疑犯逃去。將軍澳警區翻查閉路電視及調查，鎖定一名男子，今日（8日）於將軍澳拘捕一名30歲中國籍男子。他報稱為侍應，現正被扣查，警方會調查其動機及是否涉及其他案件。

歐陽煒珊指警方留意到案件針對夜歸及獨行女性，呼籲不同工種人士於行經僻靜地方時應保持警剔及結伴同行，不要低頭玩手機或戴耳筒聽歌等，如有需要可報警求助。警方重申非禮屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判囚10年。

警方表示，案件交由將軍澳警區重案組接手，經進一步調查後，警方今日（6月8日）下午約5時，在將軍澳區拘捕一名30歲姓葉男子涉嫌「非禮」，他現正被扣留調查。警方呼籲相關案件的其他受害人如未報案，請盡快與警方聯絡。市民如有相關資料提供，亦可致電3661-0744與調查人員聯絡。