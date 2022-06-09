警破貴利集團拘46人　首揭「貓池」電話卡數據機轟炸式追債

警方東九龍總區搗破一個由黑社會操控的非法集團，以商住大廈作為行動基地，並建立載有最少2,300名欠債人的資料庫，透過夥拍非法放債甚或持牌財務公司，進行一條龍放債及收債活動。行動中警方拘捕46人，包括集團主腦及骨幹、財務公司董事及職員等，當中9人未成年。警方並首次發現有不法之徒利用名為「貓池」的電話卡數據機，短時間內發放大量訊息，向欠債人發動電話轟炸，追收債項。



警方介紹集團招攬生意及追債手法。(蔡正邦攝)

警方今日（9日）下午在記者會交代案件，指疫情下社會經濟受創，警方發現近年涉及非法放債及追債的罪案顯著上升，由2019年錄得1,913宗非法收債案件，升至去年的2,704宗；當中更有青少年被招攬從事非法收債。

涉案高利貸集團組織嚴密，分工清晰，相信已運作一年。警方過去兩日（7日及8日）展開代號「烈戰」的拘捕行動，東九龍總區刑事部在網絡安全及科技罪案科，與財富情報及調查科的協助下，連同各警區的刑事調查隊，在全港各區搜查超過30個地點，包括涉案集團的行動中心、兩間持牌財務公司及一間收數公司，檢獲大量借貸申請文件及大額現金等證物。

受害人被抽起四分一貸款 年息達380厘

案中警方發現非法集團利用保安嚴密的商住大廈作為行動基地，與一些非法放債或持牌放債公司合作，以一條龍方式統籌、策劃及執行非法放債及收債的工作。調查顯示，集團成員首先會用cold call或訊息，漁翁撒網向人推銷低息貸款，並將申請人轉介到集團相關連的持牌財務公司進行借貸，財務公司職員在處理借貸申請時，會用不同藉口抽起部分貸款。

其中一宗案件的受害人，被抽起的款項相等於所得貸款的四分之一，令受害人需要支付的年息高達380厘，遠超出放債人條例所訂明年利率不得超過60%的規定。而涉案集團在行動中心建立了一個欠債人資料庫，相關的財務公司與集團會共用一個借貸人的資料庫，當中儲存超過2,300名借貸人的借貸紀錄及個人資料。警方初步發現資料庫中涉及另外超過20間財務公司，會跟進這些公司與集團的關係。

調查又顯示，當借貸人無力償還債項時，行動中心會向借貸人或其親友，發放恐嚇訊息去追債。案中警方更首次發現不法之徒為加強恐嚇效果，利用貓池電話卡數據機，進行非法收債活動。有關設備可於短時間發放大量語音及文字訊息，一般用於大型企業或公司同時間大量發放訊息，以方便溝通運作，包括發放驗證碼及開通賬戶等。

「貓池」電話轟炸 半小時發逾1,000個「垃圾電話」

涉案集團利用預設的電腦程式，操控貓池發動電話轟炸，在同一時間無間段向欠債人或其親友，打出大量的語音通話，藉此短暫癱瘓欠債人的手提電話。案中有一名受害人曾經在短短半小時內，接獲逾1,000個「垃圾電話」。警方亦不排除涉案集團曾用相關設備大量發放借貸廣告。

當有關手段仍未收效，集團會將行動升級，由行動中心指揮集團旗下的收數公司，以淋漆油及塞匙隆等違法手段，脅逼欠債人就範。涉案集團甚至利用社交媒體、交友程式，以數百元的報酬招攬年輕人參與這類違法工作。

9名被捕人士未成年

警方在今次一連兩日的拘捕行動中，以涉嫌「用過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」等罪名，於全港多區拘捕39男7女（介乎14至56歲），其中9名為未成年人士。被捕人士中，包括犯罪集團的主腦及骨幹成員、上述公司的負責人及職員，以及多名涉及由2021年8月至今年5月各區多宗非法收數罪案的疑犯，部分人有黑社會背景，各人現獲保釋候查。警方相信已瓦解涉案非法集團，調查仍繼續，不排除有進一步拘捕行動。