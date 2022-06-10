中環槍擊案｜車cam直擊斬人驚險過程　刀手遇開槍連滾帶爬逃走

中環槍擊案引起全港嘩然，雲咸街街頭頓變殺戮戰場，刀手瘋狂追斬，遇襲一方開槍還擊，無法無天程度令人咋舌。網上今（10日）瘋傳一條車cam短片，8名刀手落車追斬，電光火石間即處於下風，靠近目標車輛的一名刀手，被背後一輛黑色客貨車撞傷倒地，眾刀手合圍一輛銀色七人車時，卻遇上開槍還擊，嚇得連滾帶爬地逃走，場面狼狽。



該車cam短片全長2分07秒，拍攝時間為凌晨2時許，短片開頭一輛黑色私家車跟蹤一輛銀色七人車，途中仍見街上有行人，與平常無異，至雲咸街31A號近東耀商業大廈對開時，私家車跳出4名刀手，在七人車後面一輛黑色客貨車司機見狀踩油突圍，撞到私家車車門及一名黑衫刀手。

其後，7名刀手合圍七人車，疑車內有人開槍，眾刀手慌張四散，接載刀手的黑色私家車亦向後退避，其中一名黃衫刀手欲奔上車躲避時，意外失足倒地，最終狼狽地鑽進車內，與此同時七人車亦絕塵而去，短片最後一段只見被客貨車撞倒的刀手昏臥地上，接載刀手的黑色私家車左邊門打開向前駛近燈位位置。

▼▼槍擊案連環圖▼▼

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事發於今日（10日）凌晨2時許，一批男子在蘭桂坊酒吧消遣期間與人爭執，其後該批男子乘搭三部私家車離開，但對方懷恨在心，「吹雞」報仇，私家車駛至雲咸街對開時，突然兩部七人車從右駛至，跳出8名刀手包括本地人及南亞裔人士，瘋狂朝該批男子揮斬。

慌亂間，遇襲一方的一名男子取出手槍還擊。港島衝鋒隊警員聞訊趕抵，發現6名男子在現場，其中一人左背中槍、一人額頭中刀血流如注、一人腳部被汽車輾傷，3人一併送院治理。現場發現涉案刀手兩部私家車，警員在車上搜獲幾把開山刀，3名傷者涉嫌公眾地方管有攻擊性武器被捕。