將軍澳48歲男與人結怨　指使兩15歲童黨貼街招報復　3人被捕

警方於6月2日接獲一名姓鄧男子報案指，一名15歲男童在將軍澳景林邨公眾地方，張貼多張印有其相片、個人資料，恐嚇成份字句的街招，事主受驚於是報警求助，警方當場拘捕該名男童，涉嫌刑事恐嚇，並於男童身上搜出多張有關街招、膠水。

警方調查發現兩名男童受一名48歲男子指使，疑因早前與事主結怨後報復，再於昨日（9日）拘捕該名男子。



將軍澳警區反三合會行動組主管署理總督察吳詠雯表示，案件交由將軍澳警區反三合會行動組調查後，發現起因源自於早前受害人在將軍澳商場內，與人發生身體碰撞爭執，懷疑有人心生不忿，做出報復行為。警方於昨日（9日）拘捕多一名15歲男童及48歲男主腦，他與受害人早前發生爭執，並指示有三合會背景的童黨，印製及張貼恐嚇街招。另外，警方又檢獲3部手提電話及一批衣物。3名被捕人已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

據悉，兩名15歲男童有黑幫背景， 無刑事罪行記錄。兩人屬同學關係，就讀中三，總共收取2千5百元港幣。48歲主腦事發於5月23日在新都城商場，與受害人有肢體碰撞，事後他跟蹤鄧到景林邨，再拍下其照片，一周後再僱請兒子認識的兩名涉案男童，張貼40張街招。



警方重視任何人以非法手段對他人作出騷擾，欺凌。根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身、名譽、財產遭受損害，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁5年。