假冒電子錢包職員套資料　過百人受害失近$150萬　警拘10男女

今年1月下旬至6月上旬，全港發生逾百宗犯案手法相同的電話騙案，騙徒致電受害人，冒認儲值支付工具（俗稱電子錢包）職員，訛稱手機程式需要更新、戶口遭駭客入侵，以套取受害人的帳戶密碼，包括一次性驗證碼及交易密碼。騙徒得到密碼後，直接操控手機內支付服務，在極短時間內，從受害人的戶口匯出金錢，轉賬至多個傀儡戶口。136名受害人損失金額由40元至4萬元不等，合共損失超過150萬。



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新界北總區情報組總督察關駿軒指，新界北總區重案組人員經深入調查後，展開代號「爭光」行動， 鎖定涉案詐騙集團，並於昨日（9日）進行拘捕行動，於新界九龍拘捕10名集團骨幹成員，包括4男6女（年齡介乎17至45歲），報稱職分別為無業、廚師、送貨員。其中4名被捕女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到，另外有5人將落案起訴串謀詐騙罪，周六（11日）於沙田法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

重案組高級督察梁卓熙指，集團在九龍區租用服務式住宅單位作為行動中心，成員會冒充手機支付服務職員致電受害人、發送手機短訊、轉走騙款操作、招攬傀儡戶口。警員其後在騙徒的電子裝置中，搜出大量受害人個人資料、行騙時的講稿、產生虛擬電話的應用程式。行動中，人員檢獲5部電腦、17部手提電話、33張銀行卡及一批銀行文件等。