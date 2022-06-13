貓女「Milkshake」大帽山走失　網民帶齊裝備自發深夜冒雨尋貓蹤

一頭名叫「Milkshake」的家貓，其主人昨日（12日）下午帶同牠前往大帽山遠足時突然走失。其女飼主於兩小時後在社交媒體FACEBOOK發帖求助，希望有網民發現貓咪下落。惟她在帖中的一句「搵咗兩個鐘搵唔到而家返屋企換件衫再去搵過」，令不少網民感到氣憤，直斥飼主只顧換衫、與及帶貓行山相當不智。另一方面，有網民在網上開設FB群組及以通訊軟件聯絡自發搵貓：不少有行山經驗的網民，於昨日深夜冒著大霧大雨登山，互相照應。他們帶備頭燈、電筒、繩索以及貓籠，希望在短時間內尋獲貓蹤。據悉，涉事貓隻在私家車上，突然從車窗跳出車外，不知所終。而貓主深夜亦重回現場，亦被不少在場人士責罵。「Milkshake」在昨日下午3時左右，在大帽山走失，同日下午5時，其飼主在FACEBOOK群組「天下貓貓一樣貓群組」內發帖文及附有貓咪近照：「頭先喺大帽山同個女 走失咗，搵咗兩個鐘搵唔到而家返屋企換件衫再去搵過。希望有心人搵到可以聯絡我，薄酬。佢叫Milkshake」。



走失的貓女MILKSHAKE。(網上圖片)

網民見狀幾乎一面倒狂罵女飼主：「仲返屋企換衫 你唔X係啊嘛…無腦學咩人養貓」、「行完山咁攰，瞓醒先搵啦！」、「根本唔應該帶去行山，害死隻貓」、「帶主子行山，跟本就係炫耀自己同危險動作」、「家貓去到陌生地方就會不安，放繩佢一定會高速亂竄，主人根本冇可能追到」......

而另一批網民則將貓咪的性命作為大前提，在FACEBOOK開設了一個名為「大帽山搵milkshake」的群組，同時開設了通訊軟件的群組，方便上山搜索貓蹤網民互通消息，互相照應，畢竟天氣不佳，大霧兼有雨，地面相當濕滑。有部份有經驗行山人士，除了頭燈及電筒外，更帶同繩索、貓籠、貓糧等以便在短時間內尋貓。

《香港01》記者於13日凌晨到大帽山了解情況，可見約20多名人士，在大帽山郊野公園巴士站一帶草叢搜索；亦有部份人士沿麥理浩徑尋找。其中一名有心人透露，於昨日晚上10時許曾見到貓咪的身影，在從巴士站向「大帽山蓮姐」小食亭方向行去，但當時未能成功將牠捕獲。

而有尋失貓經驗的貓義工關先生指，由於太多人會令貓咪恐慌，不會出來。故帶備捕貓籠，讓貓咪人潮離開後，肚餓時自行走入去進食貓糧：「貓即使走遠了，亦回返回原位，偷望一下主人是否回來。」另一義工則指「最怕野豬、野狗咬佢，家貓唔識保護自己!」因此如貓咪進入捕貓籠亦是相對安全。故他們今晚的行動是設立兩個捕貓籠，等早上再回來。他亦呼籲其他人士，在設置捕貓籠後應落山，以免貓貓不肯入籠。

關先生事後直言：「次次搵貓都好火滾」，但認為貓咪的生命比罵其主人更緊要：「唔好X佢住，搵返隻貓先慢慢X!」。

Milkshake為一頭白色的布偶貓，4歲，雌性。而milkshake的女主人，昨日深夜駕駛私家車重返大帽山。據了解，她與女兒間中會在大帽山「放貓」。而昨午她們帶同兩隻貓咪，包括milkshake到上址散步後，返回私家車，惟當打開車窗時，milkshake即從窗口跳出車外，因而走失。她們尋找兩小時後，貓主先將女兒及另一隻貓帶回家中，至夜晚才重返現場。有在場人士見到貓主到達，不停指罵，貓主帶著灰色的面容，繼續上山尋找。

截至今日（13日）凌晨1時，貓咪milkshake仍未尋回。