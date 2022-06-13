香港海關搗破﻿多宗跨境轉運及銷售冒牌貨案，檢逾1160萬元冒牌貨，拘捕4男1女。本年5月17日至6月9日，海關檢獲約10000件懷疑冒牌物品及9300件另類吸煙產品，被捕人士年齡介乎50至60歲，報稱貨車司機及商舖負責人，各人現正保釋候查。



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海關跨境橋岸科深圳灣貨物組高級督察梁燿南表示，隨著香港疫情進一步紓緩，陸路物流運輸5月中開始回復，香港海關打擊各類型走私活動，5月17至6月2日陸路口岸香園圍貨物組及深圳灣貨物組人員，透過資料蒐集、數據分析和風險評估，合共偵破4宗案件，共檢獲超過5500件懷疑冒牌物品，以及9300多件另類吸煙產品，市值超過港幣610萬元，拘捕4名年齡介乎50至60歲男司機。

↓↓邊境口岸4宗﻿跨境轉運冒牌貨案↓↓



5月17日晚香園圍貨物組在一輛入境貨車上，檢獲超過700多件懷疑冒牌物品，包括衣服、鞋，市值超過18萬元，拘捕一名60歲男司機

5月23日下午時份香園圍貨物組在一部入境貨櫃車上，檢獲1300多件懷疑冒牌物品，包括鞋、衣服、手機，市值超過42萬元，拘捕一名58歲男司機

5月25日深圳灣貨物組海關人員，在檢查一部入境貨車時，在車上檢獲超過1300多件懷疑冒牌物品，包括手袋、手錶、衣服，市值超過35萬元，拘捕一名52歲男司機

6月2日晚上深圳灣貨物組海關人員在檢查一部入境車輛時，X光圖像顯示貨斗中間及最深入的位置的密度與其報稱的不符，檢獲2200多件懷疑冒牌物品，包括手機、手機配件、手錶及手袋，以及9300多件另類吸煙產品，所有貨物市值超過520萬元，拘捕一名50歲男司機

跟進調查搗﻿觀塘工廈冒牌貨樓上舖

版權及商標跨境調查組高級調查主任梁文聰表示，該組接手跟進後，深入調查再配合貨物大數據系統協助進行情報分析，成功鎖定並突擊搜查多間位於元朗、葵湧、土瓜灣、青衣的「拆貨場」，再偵破多7宗案件，進一步檢獲約4000件懷疑冒牌物品，估計市值約540萬元。

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海關相信大部份貨物會轉口到其他海外地區，當中包括歐美、中東等，其餘冒牌物品則在本地派遞。今年6月9日海關人員根據情報分析，突擊搜查位於青衣的物流中心，即場檢獲一個載有冒牌物品的包裹，包裹內有6件冒牌物品，包括女裝鞋、手袋及卡片套等。海關人員隨即根據包裹上的資料，到達觀塘一個工廠大廈單位進行監控派遞，再搗破一個懷疑售賣冒牌物品的樓上舖。現場檢約230件懷疑冒牌物品，市值超過10萬元。

被捕女子涉樓上舖銷售冒牌貨

一名57歲收貨女子當場被捕，調查相信她是商舖負責人，除了在樓上舖賣冒牌物品外，亦有在網上社交平台開設專頁以代購為名促銷冒牌物品。海關相信她在網上收到訂單後，會再次在不同渠道採購冒牌物品，冒牌品送到觀塘樓上舖後再作銷售，待客上門交收或透過本地速遞寄件。

海關總結今次行動，檢獲約10000件懷疑冒牌物品及9300件另類吸煙產品，市值超過1160萬元，並拘4男1女，年齡介乎50至60歲，報稱貨車司機及商舖負責人，各人現正保釋候查。案件仍在進行中，不排除更多人被捕。