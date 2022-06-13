吊船兩死工傷｜兩死者為吊船測試工　家屬哀傷落淚

西半山聯邦花園（或稱聯邦花苑）奪命工業意外，現場消息指，兩死者李耀輝（52歲）及翁偉文（56歲）為公證行派來的吊船測試工人，今晨於工作期間吊船鋼纜斷裂，連人帶船墮地不幸傷重死亡，遺下妻兒頓失所依。死者家屬聞訊趕抵現場，眼看滿地吊船殘骸、遮屍帳篷，各人哀傷不已，有人頻頻拭淚。



據悉，兩名死者為檢查吊船的師傅，事發時剛登上吊船，正準備指導兩名新人，詎料吊船突然墮下。涉事吊船其中一條鋼纜斷裂，警方及勞工處正調查是否肇事成因。而兩名死者身上皆配戴安全帶，但經檢查後發現安全帶斷裂，人員亦正徹查安全帶斷裂原因。

勞工處發言人表示，處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，兩名死者為吊船測試工，擁有多年工作經驗，其中一人已有約六年吊船測試經驗，他們子女已長大，而李耀輝為人孝順，與老邁父母同住照顧。

意外後，兩死者的工友表現傷感，有人抱頭掩面，其後，死者家屬紛紛趕到現場，悲動不已，有人難忍悲痛不斷拭淚，氣氛愁雲慘霧。下午4時許，仵工到場將兩名死者的遺體舁送殮房。

蕭倩文指測試吊船可於離地一米測試。（馮國良攝）

現場消息指，萬勇實業有限公司為擁有涉事吊船的公司，今日由​駿業公證行有限公司派員檢查吊船，她指駿業與實勇為同一公司。《香港01》已就事件向兩間公司查詢，接線女職員指不清楚詳情，將由負責人作回覆。

蕭倩文表示，根據測試吊船指引，檢查零件、金屬狀況及其他具體工作需要上船才可以進檢驗。但吊船測試不應在太高位置進行，可於離地一米測試吊船是否有故障及測試安全，避免一旦發生意外，不致造成太大傷亡，但她表示未清楚當時實際上正進行什麼工序。

她又指出，僱主需提供安全帶及救生繩防墮，假若僱主有提供但工人沒戴是工人責任，但如果僱主沒有提供，則是僱主疏忽及責任。僱主在每個施工前都需進行風險評估，而驗船期間需有人做監督工作，若兩人上去驗船，應再需一人進行監督。

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工聯職安健協會促勞工處深入調查 檢討監管及執法漏洞

工聯職安健協會亦發表聲明，對奪命意外深表遺憾，並向死者家屬致以深切慰問。協會會盡力為死者家屬提供支援協助及情緒輔導，並強烈要求勞工處儘快展開深入意外調查，及公開意外事件的調查報告。

根據《工廠及工業經營條例》及附屬法例《工廠及工業經營(吊船)規例》第15條列明，僱主有責任確保吊船上的設備安全，而每位工友也應有一條獨立的救生繩，以防止工友一旦墮下時受重傷。另外，僱主須在合理切實可行範圍內，對僱員提供安全工業裝置及適當的訓練。由以上條例所見，相關法例下僱主對保障僱員安全擁有不可推卸之責任。

協會又指，近月，香港已接連發生多宗工傷意外死亡事件，協會要求勞工處必需認真汲取各類工業意外帶來的沉重教訓，儘快檢討勞工處自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，處方在保障工人權益、特別在工作安全上絕對是責無旁貸，在未來必須避免同類事故再度發生。

事發於今（13日）晨11時29分，干德道41號聯邦花園倫敦閣發生奪命工業意外，一艘吊船從20多層高墮下，兩工人當場死亡。

兩名工人墮下當場死亡。（讀者提供）