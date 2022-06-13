彈票黨｜警拘3男子　涉案14宗騙款84萬

警方在日前（6月9日及6月10日）拘捕3名男子，利用「彈票」手法，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」，他們與14宗於今年3至6月在全港多區發生的網上購物騙案有關，涉案金額介乎9000至14萬元，涉及騙款超過84萬元。



警方6月6日接獲一名38歲姓伍本地女子報案，指一名假冒買家的男子表示有意購買她於網上購物平台放售的一隻價值約7萬元的名牌手錶，並相約她於銅鑼灣地鐵站外交收。期間該名男子以空頭支票付款至受害人的戶口。受害人誤以為成功收款，惟其後因支票無效被「彈票」，懷疑受騙，逐報案。

灣仔警區情報組人員根據線報、翻查大量閉路電視片段及經深入調查後，發現該名騙徒同日到佐敦一間鐘錶店轉售贓物套現，於是於6月9日在西區拘捕一44歲姓王男子，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」，並成功起回失物。

灣仔警區重案組第一隊接手調查案件，發現該「彈票黨」與14宗於今年3至6月在全港多區發生的網上購物騙案有關，涉案金額介乎9千至14萬元，涉及騙款超過84萬元。灣仔警區刑事部人員在6月10日在觀塘區及油尖區拘捕另外兩名分別31歲姓饒及34歲姓黎男子，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」。行動中，人員檢獲1本支票簿，3隻名牌手錶及3部手提電話。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

當中44歲姓王的被補男子被暫控一項「以欺騙手段獲得財產」，案件已於今日（13日）在東區裁判法院提堂。另外兩名31歲姓饒及34歲姓黎的被捕男子則已獲准保釋候查，須於七日中旬向警方報到。

警方呼籲市民，在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，是否已收到涉及的款項，以及留意轉帳單據的真偽。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線一八二二二查詢。

警方提醒市民，互聯網世界並不是無法可依的虛擬世界，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。