童黨21巴掌摑｜女童被摑內情曝光　自稱「好打得」得罪「大家姐」

轟動全港的荃灣童黨集體欺凌事件，更多相關內情曝光，消息稱，被欺凌12歲女童為雙非兒童，日前在內地居住時，疑「口多多」在網上「撩交打」，得罪了童黨「大家姐」，上周六（11日），女童被帶到聯仁街一舊樓天台教訓，被掌摑至少21巴掌。而「大家姐」好勇鬥狠，經常糾眾蝦蝦霸霸。據悉事件瘋傳後，「大家姐」與其餘4名涉案女童紛紛「潛水」，沒有回家或上學。



消息稱，該名帶頭欺凌女童的「大家姐」，年僅15歲，曾又吹噓「大佬」是某某江湖猛人，曾踏足過警署，覺得「好有型」，她恃強凌弱，任何看不順眼的少女，要求對方出面對質、道歉，還要拍片，否則糾黨毆打。

童黨「大家姐」（右）經常糾眾蝦蝦霸霸。（網上截圖）

據了解，被摑12歲女童為雙非兒童，經常中港兩地居住，她早前在內地居住，卻在網上留言聲稱自己「好打得」，撩人打架，因而得罪「大家姐」，片段中，女童被人質問：「你待在大陸多久？」、「你一時喺英國、一時喺深圳喎」，「大家姐」問女童：「你打我喎，打不打？不打，我打喎」，其間，有人說：「成個香港憎晒你，做乜朋友圈咁寸啫？」

女童被打後並無即時報警，其父親發現女兒有異，查問後得知她遭童黨欺凌，前日（12日）在父親陪同下往元朗警署報案，由於她面部被掌摑得又紅又腫，送往博愛醫院檢查，警方將案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，正追緝涉案5名女童下落。