中環露背短裙女酒吧內飲「火焰林寶堅尼」　意外燒傷額頭送院

中環發生飲酒燒傷意外。今日（15日）凌晨零時許，警方接獲報案，指一名女子在德己立街38至44號好利商業大廈一「樓上吧」內，意外燒傷額頭。身穿露背連身短裙裝的女事主，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理，警方將案件列作「有人意外受傷」處理。據了解，女事主姓譚（25歲），事發時正飲用「火焰林寶堅尼（Flaming Lamborghini）」，疑有人倒出烈酒後點火、並用吸管飲用期間，不慎碰跌酒杯，釀成意外。



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「火焰林寶堅尼（Flaming Lamborghini）」是一種常見且受歡迎的火焰雞尾酒。調酒師會通常先將酒杯疊高，倒出烈酒後再點火，酒上加火隨即形成一條火柱。顧客飲用時，會在杯邊插入一支長長的吸管飲酒。由於其酒精濃度可高達百分之75，遇火即會燃燒，甚至發生搶火，調酒師及顧客均有風險，應避免「連火帶酒」飲用或觸碰到燃燒中的酒杯，尤其女士更要注意頭髮不能太近。

過往本港曾發生涉及火焰酒的慘劇。2017年8月12日，3名男女在葵涌美適工業大廈一間存放調酒器具的劏房內，疑調酒點火時意外燒着隔音棉，引發大火，3人全部葬身火海；2014年2月，一名調酒師在尖沙咀棉登徑一酒吧內炮製火焰雞尾酒，疑試飲時搶火，喉嚨、下巴、面頰、胸口及頸部被嚴重燒灼傷。