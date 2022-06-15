康文署助理經理涉改考勤紀錄　昨被廉署起訴　今自殺身亡

一名41歲姓曾女子於今日（15日）中午被發現倒斃於柴灣道青年廣場旅舍房間內，警方調查後揭發女死者身份，為昨日（14日）被廉政公署落案起訴的康樂及文化事務署助理經理，她涉嫌使用虛假考勤紀錄報表，意圖欺瞞遲到30小時的上班紀錄，原本將於明日（16日）在西九龍裁判法院答辯，懷疑在旅舍房間內自殺輕生。廉署證實女死者身份，並表示對事主離世深感惋惜，向其家屬致深切慰問。



41歲姓曾女死者，生前為康文署助理經理，剛於昨日被廉署起訴。控罪指被告涉嫌意圖欺騙康文署而使用4份每月考勤紀錄報表，所涉時期為2020年10月至2021年1月。有關紀錄報表並載有虛假陳述，即共有27項上班時間記項，被修改至早於其實際上班時間。

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遲到27次後涉修改考勤紀錄

廉署是於早前接獲康文署轉介投訴，指稱有人涉嫌違反《防止賄賂條例》（《條例》）遂展開調查。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名助理經理4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《條例》第9（3）條。

署方調查發現，被告在該4個月內遲到27次、共約30個小時。上述27項上班時間記項，被平均改早一小時，其中一項記項更遭改早兩小時。她當時派駐文化節目組，負責舉辦戲劇節目，須每星期五天在香港文化中心工作，上班時間為早上9時半。

自2020年11月底起，康文署因應疫情實施彈性上班時間，被告的上班時間改為早上10時。節目組員工如遲到，康文署可能對涉事員工採取紀律行動，以及根據公務員事務規例向他們扣除薪金。康文署根據被告提交的每月考勤紀錄報表，未有向她扣除薪金共逾9,700元。

事發於今日中午12時25分，女事主被發現昏迷倒臥在柴灣道238號青年廣場Y旅舍房間內，救護員到場證實她當場死亡。警方在場檢獲遺書，相信女事主在旅館房間內自殺，正調查事件原因，死因有待驗屍後確定。

廉署發言人回應傳媒查詢，對事主離世深感惋惜，並向其家屬致深切慰問，但強調由於警方正就其死因展開調查，廉署不宜作進一步評論。

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