一日3宗「網上刷單員」騙案　3女共失逾$70萬報警

再有市民誤墮「網上刷單員」騙案。警方今日（15日）中午約12時，接獲一名39歲姓李女子報案，指早前應徵社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。初步調查顯示，受害人按騙徒指示將合共近63萬元存入對方指定的4個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙報案。警方經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



另外警方今日亦接獲兩名分別22歲姓黃及45歲姓陳本地女子報案，兩人同樣於社交平台應徵陌生人發出的招聘「網上刷單員」信息，受害人其後再將款項存入戶口後，便與騙徒失去聯絡，分別損失約6.5萬元及3萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，兩案交由九龍城警區刑事調查隊第四隊及第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。