中環槍擊案｜跨部門200人3日兩搜重慶大廈　追緝涉案槍手

上周五（10日）中環雲咸街發生黑幫火併及槍擊案後，由於涉案的槍手仍在逃、案中手槍未尋回，警方高度重視，今晚（15日）與入境處、海關等部門組成聯合行動組，3日來第二度於尖沙咀重慶大廈及美麗都大廈一帶，展開大規模反罪惡行動，重點截查出入兩大廈的人士及登記出入人士的資料，期間更出動警犬配合。



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跨部門行動組周一（13日）晚出動145人，在尖沙嘴重慶大廈及美麗都大廈進行反罪惡行動後，周三（15日）8時許，有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）警司林啟初帶隊， 聯同西九龍及東九龍反黑组、入境處及海關組成跨部門反罪惡行動組，再到尖沙咀重慶大廈及美麗都大廈進行反行動，行動規模比周一更大，各部門出動人員多達200人，另有警犬協助。

行動組在兩幢大廈的大門設立登記站，登記進出大廈人士的個人資料，另截查可疑人士隨身物品。行動至深夜。暫時未有人被捕。

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警方本周與南亞裔組織會面 宣傳懸紅緝兇

上周五（10日）中環雲咸街發生黑幫火併及槍擊案後，有消息指涉案的槍手及刀手，來自黑幫新義安及和勝和的南亞裔人士。警方案發後多次到常有南亞裔人士出入的重慶大廈及美麗都大廈調查。另一方面，警方於本周與多區南亞裔地區領袖及宗教組織會面，主動推動各個族群參與警政工作，盼攜手防罪滅罪。

消息稱，各警區積極與南亞裔族群的地區領袖及宗教領袖聯繫及會面， 希望帶出幾個重要訊息，包括警隊正全方位追緝兇徒及檢取相關槍支；行動針對的只是犯法人士，並不是任何種族或宗教，警隊一直以來尊重各個族群；警隊亦鼓勵社會人士「見疑即報」， 如有罪案消息或與該宗案件有關的資料，或任何關於治安的問題及意見，應盡快與警方聯絡。另外就槍擊案件，警方正懸紅港幣 25萬緝兇，而有關懸紅告示不同語言的版本，亦透過會議及其他渠道分發予與不同族群人士。