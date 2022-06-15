警荃灣住宅單位破詐騙集團拘4男　涉偽造身份證借貸過百萬

警方於荃灣一住宅單位搗破一個偽造身份證集團，懷疑集團以他人個人資料向不同財務機構申請信用卡或貸款，涉及貸款金額數以百萬計。集團4名男成員被捕，警方正循串謀詐騙方向調查，不排除有更多人被捕。



警方檢獲多張屬於他人的身份證、回鄉卡、不同財務機構的銀行卡、偽造入息證明、半製成品的假身份證，及疑用作製作假身份證的機器。（林振華攝）

荃灣警區重案組第一隊主管鄧菁濱表示，荃灣警區特別職務隊昨晚（14日）突擊搜查荃灣翠豐臺一單位，檢獲少量毒品、18張屬於他人的身份證、8張屬於他人的回鄉卡、32張不同財務機構的銀行卡、偽造入息證明及半製成品的假身份證，及疑用作製作假身份證機器。警方以「藏毒」、「偽造文書」、「管有他人身份證」及「處理贓物」罪拘捕單位內4名男子，他們年齡介乎25至50歲，分別報稱無業、地盤工及廚師，全部人均有黑社會背景，4人正被扣留調查。

鄧菁濱指荃灣警區重案組接手調查，相信被捕人士為同一個詐騙集團的骨幹成員，屋內文件及身份證等，均為集團以不法手段包括偷竊或購買贓物等途徑所得，再利用文件向不同財務機構申請信用卡或貸款，據檢獲的銀行卡數量，相信涉及貸款數以百萬計。警方正循串謀詐騙方向調查，不排除有更多人被捕。

鄧菁濱指，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判14年監禁。即使提供個人資料予犯罪集團，亦有可能干犯串謀詐騙或洗黑錢等罪行，呼籲市民應小心保管個人資料及財物。