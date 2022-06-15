巴士刺針│40X線九巴座椅現刺針　葵涌女乘客中伏遭拮傷

再有巴士乘客遭刺針拮傷！今日（15日）晚上9時許，一輛由烏溪沙站開往葵涌邨的40X線九巴，途經葵涌道1001號時，一名38歲姓何女乘客向車長報稱她在座椅上發現一支針，並被針刺傷，車長於是將巴士停在光輝圍巴士站並報警。救護車到場，幸女事主僅受輕傷並無大礙，拒絕送院，警方列作刑事毀壞案，交由葵青警區刑事調查隊跟進。



警方回覆指，於15日晚上9時20分，接獲55歲姓唐巴士司機報案，指一名姓何女乘客，乘搭巴士途中突然感到大腿刺痛，其後發現有一支針插在巴士座椅上。警員接報到場，發現一支長約5厘米的針。案件列作「普通襲擊」及「刑事毀壞」，交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。大腿受傷的女乘客，拒絕送院治理。



車長在巴士上協助調查。（林振華攝）

上月已接連發生5宗巴士刺針案件，而23日至25日短短3日內，更接連發生兩宗刺針案。23日上午，一名8歲小三男學生與家人乘坐43M路線城巴上學時，在巴士下層第二排被針拮中屁股，母親發現報警。警員到場發現一支長約5厘米的針，救護車將男童送院。至25日下午3時許，荃灣站公共運輸交匯處一輛68M九巴上，一名36歲姓戴男乘客於下車後感到背部刺痛，其後在褲子發現一支長約3厘米的針，幸無大礙拒絕送院。