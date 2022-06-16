電話騙案｜假冒衞生署及公安呃婆婆$127萬　兩男女涉案落網

上月底一名78歲婆婆墮入電話騙案，被假冒衞生署及內地公安的騙徒來電，騙走銀行戶口內約127萬元。灣仔警區重案組經深入調查後，昨日分別在九龍城及油麻地拘捕2男女。



警方於上月31日接獲女受害人報案，指她早前接獲一名假冒衞生署職員電話，聲稱她的個人資料被盜用作申請內地「健康碼」。對方將電話轉駁至一名自稱為內地執法人員的男子為她備案，該男子訛稱受害人涉及一宗內地洗黑錢案，並要求她協助調查。

及後，另一名自稱為內地執法人員的21歲男子，到受害人位於灣仔的護老院向她派發一張文件，作為其報案之證明，更展示一張偽造的內地執法人員工作證，要求受害人交出銀行及密碼作資產調查用途。受害人不虞有詐，交出兩張銀行提款卡及銀行密碼，但其後發現銀行內約127萬元被提取，始知受騙。

案中騙徒訛稱受害人的個人資料被盜用作申請內地「健康碼」。（資料圖片）

案件交由灣仔警區重案組跟進，警方經深入調查後，鎖定假冒內地執法人員的身份，並於昨日（15日）上午在九龍城區拘捕21歲的姓邱男子；同日下午在油尖區拘捕另一名53歲姓王女子，相信她為傀儡戶口持有人。兩人涉嫌「串謀詐騙」被捕，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

行動中，警方檢獲一張偽造內地執法人員的工作證、一些文件、1.8萬元現金、兩部手提電話、兩張提款卡及男被捕人犯案時的衣物。