元朗回收場火波及車房　焚毀多輛絕版車失逾千萬　東主嘆一鋪清袋

元朗模範鄉今日（15日）凌晨環保回收場發生火警，火勢波及旁邊一個車房，導致多輛汽車焚毀。受災車房為一間專門經營維修及改裝，存放超過20輛汽車，負責人指當中包括多輛日本進口的經典絕版車，於火警中焚毀，估計損失過千萬，慨嘆「咁多年積積埋埋嘅心血一鋪清袋」。



受災車房為一間專門經營維修及改裝，存放超過20輛汽車。（網上圖片）

+ 4

車房負責人林先生憶述事件經過，指起火倉庫報稱為一個環保回收場，於兩星期前才搬來，對方報稱為回收鐵器，現場所見存放不少鋰電池、膠粒等，據街坊稱不時會有工人於深夜工作。林先生今日凌晨近4時許收到電話知悉事件，隨即於約5時許趕回車房了解，當時車房仍未起火，惟火勢於約5分鐘後迅速蔓延，車房內接連傳出爆炸聲，亦有上層車輛跌下，直至早上6時許才大致救熄。

多屬JDM經典名車

林先生指，基本上車房約22輛車均全數報銷，大部分為客人寄放作維修改裝，其中過半車輛為「Japanese Domestic Market」（JDM），即只供日本國內販售，普遍為受愛車人士歡迎的經典舊車款，不少車友會以水貨途徑購入轉運香港。其中一架被燒毀的，為價值過百萬、數日前剛抵港的一輛「東瀛戰神」日產GT-R R34 V-Spec II車款，另外亦有包括三菱EVO IX及EVO X、本田FD2及S660及保時捷等跑車。

+ 2

林先生解釋因應環保署本月1日起修例，針對出廠超過20年的古典車，取消其首次登記時受噪音及空氣排放管制的豁免。林先生指JDM車輛一般難以符合現時排放要求，因此往後可於香港行駛的JDM車輛將「買少見少」。他估計連同車房工具，損失超過1千萬。

林先生嘆言對意外大感無奈，自己及合夥人經營車房生意多年，3年前搬到上址，包括裝修等都是自己一手一腳處理，「咁多年積積埋埋嘅心血一鋪清袋」。他現時已申報保險並交由公證行及律師處理，估計亦難獲全數賠償，「幫補到幾多就幾多」，盡量希望先為受影響車主處理問題，幸好客人亦明白事理，著他先安排好事件再從長計議。惟林先生指今次事件中心血毀於一旦，加上修例後估計市面上將愈來愈少人能接觸JDM文化，因此自己亦未必會繼續經營。