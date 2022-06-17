警臥底潛伏黑幫近一年拘百人　揭低薪招青少年做死士頂罪

警方於去年8月起部署一個臥底行動，近期見時機成熟，遂展開收網行動。6月15至16日，新界南總區刑事部聯同機動部隊、荃灣警區、葵青警區、沙田警區、大嶼山警區及機場警區展開大型搜捕行動，搜查新界南多個娛樂場所及食肆，一共拘捕72男33女，當中逾半有黑幫背景，包括黑幫高層及骨幹成員。警方調查發現該黑幫招攬青年會員從事「睇場」、「睇水」等工作，並替黑幫頂罪。



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新界南總區刑事總部（行政及支援）警司盧志勤指，總區刑事部留意到一個活躍區內的黑幫社團從事多類型犯罪活動，包括經營非法賭檔、色情場所及無牌酒吧，並牽涉多宗暴力罪行及「曬馬」案件。去年8月起，警方展開代號「強弩」的行動，透過接近一年的臥底行動，成功滲入社團，收集到大量三合會人物及活動的犯罪證據。警方於6月15日認為時機成熟，於是展開收網行動。

被捕人士涉嫌干犯三合會罪行，包括自稱三合會社團成員、以三合會社團成員身份行事、參加非法集會、普通襲擊、藏毒及洗黑錢等。行動中，警方檢獲鐵通、膠管、手套等證物，並發出22張599G告票及15張599F告票。

反三合會總督察庚博翰指，探員亦突擊搜查新界南多個地點，破獲該黑幫的3個非法賭場，檢獲30副麻雀、13張電動麻雀枱、小量毒品、一批賭具及20萬元賭款。另外，警方針對該黑幫進行財富調查，發現有黑幫成員利用10個銀行戶口清洗從非法賭場、色情場所及無牌酒吧所賺取的犯罪得益，涉款超過1600萬元。警方已凍結67萬元犯罪得益。被捕105人仍被扣留調查，警方不排除會落案起訴相關人士，亦不排除有更多人士被捕。

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警方透露，被捕人士中有19名未成年人士（15名為學生），被黑幫招攬從事各種犯罪活動，如「吹雞」及「曬馬」等活動；有時亦會負責「睇場」、「睇水」及任職酒吧侍應，惟他們只收取低微報酬，卻充當廉價勞工或死士替黑幫頂罪。警方形容，黑幫高層坐享其成，私吞收益，但青年會員卻慘被剝削。

新界南總區刑事總部高級警司羅國凱相信，今次行動已重擊一個活躍於新界南的黑社會組織，削弱其影響力，以及有效堵截其收入來源。他呼籲青少年切勿受不法分子誤導及貪圖微少的金錢利益，以身試法，亦建議家長多與子女溝通，留意其朋友背景。