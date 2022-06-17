單日2宗「網上刷單員」求職騙案　2人共失逾18萬元報警

單日再有市民誤墮「網上刷單員」騙案失財。今日（17日）分別有2位市民報案，一名52歲男子及一名19歲姓鄧女子，指同樣於網上點擊賺取佣金而被騙，合共失逾18萬元。另於前晚（15日），亦有一名27歲女子報案指同樣受騙，3宗案件同列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。



警方今日上午約10時接獲一名52歲姓張男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人其後按指示前後9次將約12萬元，存入至對方指定的5個帳戶以作平台購物之用，惟最終與騙徒失去聯絡，懷疑受騙報警，案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進.

警方再於下午約5時，接獲一名19歲姓鄧女子報案，指早前在社交平台上，同被與上述案件相同的方式騙財，她遂按指示將約300元存入對方指定的戶口作平台購物之用，騙徒曾向受害人發放約共960元佣金，惟受害人其後再將款項存入戶口後，便與騙徒失去聯絡，受害人懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約6萬元，案件交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。

另於前晚（15日）收到9時，一名27歲姓施本地女子亦報案，指早前收到招聘廣告短訊，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。她遂按指示，多次將合共約9萬元存入對方指定的4個本地銀行戶口，以作平台購物之用。騙徒曾向受害人發還約2,100元佣金後，便失去聯絡，她懷疑受騙。案件中，損失共約8.8萬元，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。