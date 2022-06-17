會展珠寶展攤位涉售賣冒牌首飾　海關檢$170萬貨拘兩人

海關版權及商標調查科今日（17日）於灣仔會展一個珠寶首飾展覽，發現其中一個攤位涉嫌出售冒牌首飾，共檢獲49件包括頸鏈、吊墜及耳環等，共值174萬元，並拘捕2名攤位負責人。據了解，檢獲的首飾部分混入真鑽石製造，再印上不同商標，因此仿真度頗高。



版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任石家諺指，海關早前接獲舉報，於昨日（16日）起一連四日在灣仔會展舉行的「六月香港珠寶首飾展覽會」，有攤位涉嫌出售冒牌物品。海關人員於商標持有人協助下，今日於涉事攤位試買一條懷疑冒牌頸鏈，亦檢取4件吊墜及3對耳環，共值約4萬元。行動中兩名分別37歲女負責人及41歲男負責人被捕。

海關其後再到該攤位位於紅磡的公司調查，再檢獲41件懷疑冒牌首飾，價值約170萬元。石家諺指涉事公司已營運一段時間，案中檢獲部分冒牌首飾像真度頗高，另外有部分款式市面上未有出現，其中最貴一款為約值50萬的頸鏈。據了解，檢獲的首飾部分混入真鑽石製造，再印上不同商標，因此仿真度頗高，由相片所見被偽冒品牌包括Cartier及Chanel等。

海關表示重視打擊展覽侵權行為，不時派員巡查，如有發現懷疑侵權物品會在商標或版權持有人協助下採取行動，又呼籲展覽會參展商尊重知識產權，切勿售賣侵權貨品。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。