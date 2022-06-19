小型無人機令生效後首案　男子尖沙咀限制飛行區內玩航拍被捕

《小型無人機令》於本月1日正式生效。警方於香港警察Facebook發文，指聯同民航處於18及19日，巡查在全港多個無人機飛行熱點，特別是在維港兩岸及附近一帶的限制飛行區進行聯合執法行動，以打擊違反《小型無人機令》的罪行，特別是在未經民航處許可下，於限制飛行區內放飛無人機的行為。警方今午（19日）在尖沙咀發現一名男子在事前沒有得到民航處許可下，於限制飛行區內操作無人機，於是將他拘捕，相信是法例生效後首宗被捕案件。



警方指，人員於今日下午在尖沙咀海港城附近巡邏期間，發現一名男子涉嫌違反《小型無人機令》，在事前沒有得到民航處許可下，於限制飛行區內操作無人機。事件中沒有人受傷及財物損毀。警方其後以「未經許可在限制飛行區內進行飛行」罪名拘捕該名男子，並檢取其無人機及配件。

《小型無人機令》已於2022年6月1日正式生效，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。在新規例下，除標準甲一類操作 (重量不超過250克) 外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。警方及民航處呼籲市民切勿以身試法，留意與危害行為、限制飛行區及執法相關的條文已經生效，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款10萬元。 其他條文則設有六個月寬限期。