飛鵝山私家車衝落10米斜坡兩人被困　男司機重創一度昏迷

飛鵝山發生交通意外。20日晚上11時左右，據報一輛私家車，沿扎山道落山方向行駛，途至近東山對開時，突然失控飛出路面，剷落約10米斜坡。據報車上男司機昏迷，與女乘客一同被困在車廂內。消防接報後游繩落山，先救出女乘客，她仍清醒，幸僅輕傷；而救護員則為被困車內的男司機作急救，初步恢復知覺，能與救援人員對答，而消防員正用工具將車身撬開，試圖將司機救出。警方正調查車禍成因。

受事件影響，飛鵝山道上山方向、以及沙田坳道上山方向一度封閉，以便救援人員營救傷者。

及至21日凌晨零時約15分，救援人員將男司機救出，送回路面。他傷勢不輕，須戴上頸箍及氧氣罩協助呼吸。據了解，司機於意外後被撞至變型的「A柱」夾住，動彈不得。



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警方表示，男司機姓楊，30歲，手及胸受傷；女乘客姓張，26歲，腳及額頭受傷。據報，涉事私家車沿扎山道往黃大仙方向行駛，當駛至扎山道近燈柱AF0467時，私家車失控撞向石壆並墮下約15米深山坡，司機一度被困。人員接報到場，消防將司機救出，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。女乘客則清醒被送往聯合醫院治理。