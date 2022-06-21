64歲保安員郭志賢失蹤　救援人員大嶼山昂平陸空繼續搜救

64歲夜更保安員郭志賢上周六（18日）離開沙田美田邨美秀樓住所後沓無音訊，據知其電話訊號最後顯示於大嶼山昂平路近大風坳附近，懷疑他行山失蹤。救援人員連日搜索，現場天氣惡劣下雨及大霧，今日（21日）消防員、警方及民安隊在昂平巴士站集合，其後登山搜索。政府飛行服務隊亦都在高空盤旋，尋找失蹤事主。



失蹤男子郭志賢（64歲）。（警方提供）

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警方呼籲市民提供失蹤男子郭志賢（64歲）的消息。上周六（18日），郭志賢離開沙田美田邨美秀樓的住所後，便音訊全無，家人遍尋無果，及至昨日（20日）中午12時許，報警求助。據了解，警方發現其電話訊號最後顯示於大嶼山昂平路近大風坳附近，懷疑他行山失蹤，救援人員通宵搜索，暫時未有發現。

郭志賢高約1.64米、重約63公斤、肥身材、方面型、黃皮膚及蓄黑短髮；最後露面時身穿橙色運動衫、淺啡色背心、黑色短褲、灰色鞋及攜有一個黑色背囊。警方呼籲任何人士如曾見過或有郭志賢的消息，請致電3661 1706或與任何一間警署聯絡。

消息稱，郭男任職夜更保安員，獨居於美田邨。其67歲胞姊自上周六（18日）起與他失去聯絡，致電公司尋人無果，恐他暈倒家中，於是報警求助。警員趕抵郭男住所時，發現屋內空無一人，經追查後發現他於周日（19日）晚上沒有上班，而電話訊號最後顯示他位於大嶼山昂平路近大風坳附近，懷疑他到該處行山後失蹤，昨晚（20日）消防接報後展開搜索，至今日（21日）早上仍未有發現。