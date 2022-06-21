直播｜元朗電纜起火　橋身倒塌　元朗、天水圍大停電

今日（21日）晚上7時12分，元朗鄺業街8號有電纜橋起火，火光熊熊。晚上8時，《香港01》記者於火警現場所見，火勢仍未救熄，有消防員正射水灌救，現場不時傳出燃燒的「啪啪」聲響。晚上8時08分，現場所見只餘少少的火光，部分橋身亦倒塌，形成「Ｖ」字型，消防員仍繼續射水。晚上8時59分，消防仍派出兩隊煙帽隊及動用兩條喉灌救，火警仍未救熄，事件中無人受傷，亦毋須疏散。

屯門、元朗、天水圍多處地點皆有停電情況，更有多個困𨋢報告，消防處呼籲市民請避免乘搭升降機。此外，元朗公路由屯門往元朗方向的街燈亦沒有亮燈，車輛需要開車頭大燈於漆黑中行駛。另外，天水圍站整個車站一度沒有電力，店舖沒有任何燈光。《香港01》記者於荃灣西鐵站所見，港鐵現安排荃灣西為終點站，乘客需要轉乘其他交通工具往屯門，稍後亦會安排巴士接載。每列列車均有約200人於荃灣西站下車，有乘客選擇離開，並轉乘其他車輛。



晚上8時，火警仍未救熄。（王譯揚攝）

▼火警現場情況▼



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消防處提醒，元朗擴業街今日下午7時12分發生火警，消防處正進行滅火行動。受影響地區有可能會引起停電事故，市民請避免乘搭升降機。此外，如市民受到隨風飄散的煙霧或異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

▼塌橋情況▼



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港鐵於晚上7時44分表示，由於電力公司供電故障，影響到屯馬綫荃灣西至屯門站的供電，現時該段暫停列車服務，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。現時屯馬綫烏溪沙至荃灣西站來往方向維持6分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。另外，由於停電，天水圍站已關閉。

晚上8時，港鐵指現時荃灣西至屯門站恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。而天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。

入境事務處（入境處）宣布，由於電力公司供電故障，影響到入境處轄下的元朗智能身份證換領中心（換證中心）的供電，該換證中心暫停服務。已預約的市民可在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而無需重新預約。

（香港突發事故報料區圖片）

▼天水圍站情況▼



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▼元朗街頭情況▼

